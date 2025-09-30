مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی

ایک مشہور مصری ریسلر نے اپنی غیرمعمولی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف دانتوں کی مدد سے پورا سمندری جہاز کھینچ لیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کارنامے کے لیے نہ صرف جسمانی طاقت بلکہ بے حد مضبوط جبڑوں اور دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ مظاہرہ ایک عوامی شو میں کیا گیا جہاں ہزاروں افراد نے اسے براہِ راست دیکھا اور حیران رہ گئے۔
یہ واقعہ ان غیرمعمولی کارناموں کی فہرست میں شامل ہوگیا ہے جنہیں اکثر ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا جاتا ہے، جیسے کہ بھاری ٹرک یا ہوائی جہاز کھینچنا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ دانتوں کے ذریعے اس قدر بھاری چیز کھینچنے سے عام انسانوں کے دانت فوراً ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ریسلر نے برسوں کی مشق اور غیر معمولی فٹنس کے ذریعے یہ صلاحیت پیدا کی ہے۔