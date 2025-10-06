بھارت دوبارہ میزائل حملہ کرسکتا ہے، خاص نظر رکھنا ہوگی: جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ

لاہور: سابق مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل (ر) ناصر جنجوعہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر دوبارہ میزائل حملہ کرسکتا ہے، ہمیں اس پر خاص نظر رکھنا ہوگی۔
پاکستان کی حالیہ سفارتی کامیابیاں، مستقبل کی امیدیں اور آئندہ دفاعی حکمتِ عملی” کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
ناصرجنجوعہ نے کہا کہ بھارت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے اور وہ اس کے مزموم عزائم کا موثر طریقے سے جواب دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق کے بعد پاکستان اور پاکستانی افواج کا دنیا میں قد بڑھا ہے۔ بھارت دنیا میں تنہا ہوگیا ہے۔
سابق مشیر قومی سلامتی کا کہنا تھا امریکا نے امت مسلمہ کی تمام لیڈر شپ کو مار ڈالا، عراق، لیبیا، مصر اور شام کو تباہ کیا، ایران پر بمباری کی، پاکستان امت مسلمہ کی واحد اسلامی جوہری قوت ہے جو دشمن کو کھٹکتا ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل (ر) ناصر جنجوعہ نے کہا کہ بھارت کے اندرونی سیاسی معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان پر دوبارہ حملوں کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
ائیر مارشل ( ر) ساجد حبیب نے تقریب سے خطاب میں بھارت کی حمایت یافتہ کالعدم ٹی ٹی پی کو پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے اس بار حملہ کیا تو اس بار 70جہاز گرائیں گے۔
خارجہ امور کے ماہر محمّد مہدی نے کہا کہ پاکستان کے چین اور امریکہ کے ساتھ متوازی تعلقات سفارتی کامیابی ہے تاہم اس ضمن مین بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکا افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے، سی پیک کے حوالے سے کام جس سرعت سے ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے نہیں ہوپایا۔
ان کا کہنا تھا پاکستانی معیشت کی بہتری کیلئے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی صلاحیت میں اضافہ کرے، کیپیسٹی بلڈنگ کی اشد ضرورت ہے، ابھی تک کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ سکی ہے ۔
محمد مہدی کا کہنا تھا دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ کو بھی اپنی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے تا کہ خطے میں ابھرتے ہوئے نئے چيلنجوں کا مقابلہ کیا جائے۔
پاکستان نیوی کے رئیر ایڈمرل (ر) این اے رضوی نے کہا کہ پاکستان جب تک گوادر کو آپریشنل نہیں کرلیتا اس وقت تک ہمارے لیے سنگین خطرات موجود رہیں گے، لیکن پاکستان کی بحری سکیورٹی کے بارے میں کسی کو وہم نہیں ہونا چاہیے۔
سلمان غنی نے کہا کہ پاک فوج نے اپناکام کر دکھایا تاہم سیاسی و معاشی میدان ابھی بہت سا کام کرنا ابھی باقی ہے۔ میجر (ر) نیئر شہزاد نے کہا کہ اللہ پاک نے پاکستان کو بھارت کے خلاف سرخرو کیا جس کی صدر ٹرمپ نے بیسیوں بار گواہی دی ہے۔