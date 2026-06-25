یو اے ای نے مزید 6 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت متعارف کرا دی

متحدہ عرب امارات (UAE) نے اپنی ویزا پالیسی میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے مزید 6 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول (Visa on Arrival) کی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، فلپائن، کینیا اور جنوبی افریقہ کے شہری اب مخصوص شرائط پوری کرنے کی صورت میں یو اے ای پہنچنے پر 14 روزہ یا 60 روزہ ویزا حاصل کر سکیں گے۔
یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ سہولت ان مسافروں اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے دستیاب ہوگی جو مذکورہ ممالک کے پاسپورٹ ہولڈر ہوں اور ان کے پاس امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کے کسی رکن ملک، سنگاپور، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا کینیڈا کا کارآمد رہائشی پرمٹ موجود ہو۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا، سیاحت کو فروغ دینا اور اقتصادی و ثقافتی روابط میں اضافہ کرنا ہے۔ نئی پالیسی فوری طور پر نافذ العمل ہو گئی ہے اور اہل مسافر یو اے ای کے تمام داخلی مقامات پر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔