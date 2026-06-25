گلگت بلتستان میں 6-k چوٹی پر برفانی تودہ گرنے سے فرانسیسی کوہ پیما جاں بحق

گلگت بلتستان میں کے-6 (K6) چوٹی پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک فرانسیسی کوہ پیما برفانی تودے کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔
ایلپائن کلب کے حکام کے مطابق، یہ حادثہ ضلع گانچھے کی وادی ہوشے میں اس وقت پیش آیا جب کوہ پیما تین رکنی بین الاقوامی مہم جوئی ٹیم کا حصہ تھا۔ گروپ کے دیگر دو ارکان ابھی تک بیس کیمپ واپس نہیں پہنچے ہیں، جس سے ان کی حفاظت کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
متاثرہ علاقے میں تلاش کے لیے پولیس اور مقامی رضاکاروں سمیت ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ حکام آج مشکل موسمی حالات میں لاپتہ کوہ پیماؤں کو تلاش کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔