پاکستان نے 435 کلومیٹر آئل پائپ لائن کی منظوری دے دی

پاکستان نے 435 کلومیٹر طویل ماچھی کے-تھلیاں-تارو جبہ وائٹ آئل پائپ لائن منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جو ملک کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔
اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل (SIFC) کے تعاون سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ ایندھن کی نقل و حمل کے لیے ایک بڑا جنوب سے شمال کوریڈور قائم کرے گا، جس سے سپلائی کی کارکردگی میں بہتری آئے گی اور سڑک کے ذریعے ایندھن لے جانے والے آئل ٹینکرز پر انحصار کم ہوگا۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ پائپ لائن لاجسٹکس کے اخراجات کو کم کرنے، ایندھن کے نقصانات کو کم سے کم کرنے اور پاکستان کی توانائی کی سپلائی چین کی پائیداری کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی، جبکہ اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔