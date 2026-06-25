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    عراق نے 50 سال سے کم عمر پاکستانی مرد زائرین کے اکیلے داخلے پر پابندی عائد کر دی

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    عراقی حکام نے زائرین کے لیے نئے ویزا قواعد متعارف کراتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 50 سال سے کم عمر مرد زائرین اب اکیلے عراق کا زیارتی ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت 50 سال سے کم عمر مرد صرف اسی صورت میں ویزا حاصل کر سکیں گے جب وہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ سفر کر رہے ہوں۔

    عراقی حکام کے مطابق اس فیصلے کا مقصد زیارتی سفر کو بہتر طور پر منظم کرنا، ویزا قوانین کی پابندی کو یقینی بنانا اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ نئی ہدایات کا اطلاق مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین پر ہوگا۔

    یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان، عراق اور ایران زائرین کے سفر کو مزید منظم بنانے اور غیر قانونی قیام و ویزا کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکام بھی 2026 سے عراق جانے والے زائرین کے لیے رجسٹرڈ گروپ سسٹم متعارف کرا چکے ہیں۔

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