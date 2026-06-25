وینزویلا میں تباہ کن زلزلے، 700 سے زائد افراد زخمی، ہلاکتوں کی تعداد 164 تک پہنچ گئی
وینزویلا میں آنے والے شدید زلزلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں 164 افراد جاں بحق جبکہ 700 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ زلزلے کے باعث متعدد عمارتیں منہدم، سڑکیں متاثر اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے اور متاثرین کو امداد فراہم کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ حکومت نے ہنگامی حالت نافذ کر کے امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ حکام کے مطابق ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ کئی علاقوں سے رابطہ تاحال مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا۔
متاثرہ علاقوں میں عارضی پناہ گاہیں قائم کر دی گئی ہیں اور طبی ٹیمیں زخمیوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔