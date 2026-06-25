محکمہ موسمیات (Met Office) کی پیش گوئی میں لاہور، نارووال، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور گجرانوالہ شامل ہیں۔ بارش سے حالیہ گرمی کی شدت میں کمی آسکتی ہے، لیکن حکام نے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی صورتحال کی وارننگ دی ہے۔
پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ (PMD) کے مطابق، مغربی ہواؤں کے ایک سلسلے کے باعث بالائی پنجاب کے مختلف اضلاع بشمول لاہور، سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ اور گجرانوالہ میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
گرمی سے ریلیف: حالیہ دنوں میں پڑنے والی شدید گرمی اور حبس کی لہر کے بعد، ان علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئے گی اور شہریوں کو گرمی سے سکون ملے گا۔
تیز آندھی اور گرج چمک: محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارش کے دوران شدید گرج چمک اور تیز آندھی (Dust/Windstorm) چلنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے بجلی کے کھمبوں، سولر پینلز اور سائن بورڈز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
اربن فلڈنگ کا خدشہ: حکام نے الرٹ جاری کیا ہے کہ گجرانوالہ، سیالکوٹ اور لاہور جیسے بڑے شہروں کے نشیبی علاقوں میں تیز بارش کے باعث اربن فلڈنگ (شہری سیلاب/پانی جمع ہونے) کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔