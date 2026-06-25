خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت، ایران کا پاکستانیوں کے لیے مفت ویزوں کا اعلان

ایران نے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات اور تعزیتی تقریبات میں شرکت کے خواہشمند پاکستانی شہریوں کے لیے 10 روزہ مفت ویزا جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ خصوصی ویزا ان پاکستانیوں کے لیے ہوگا جو جولائی میں ایران کے مختلف شہروں میں منعقد ہونے والی آخری رسومات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔
ایرانی حکام کے مطابق آخری رسومات 4 جولائی سے 9 جولائی تک تہران، قم اور مشہد سمیت مختلف شہروں میں منعقد ہوں گی، جہاں لاکھوں افراد اور متعدد ممالک کے وفود کی شرکت متوقع ہے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف بھی ایرانی قیادت سے اظہارِ یکجہتی کر چکے ہیں جبکہ پاکستان کی جانب سے ایک خصوصی وفد کی شرکت کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔
ایران کی جانب سے پاکستانی زائرین اور سوگواروں کے لیے مفت ویزا سہولت کو دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات اور مذہبی و ثقافتی روابط کو فروغ دینے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔