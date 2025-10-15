تازہ تر ین
روزانہ ایک پیاز کھانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوسکتا ہے؟

روزانہ ایک پیاز کھانا (خاص طور پر کچی پیاز) صحت کیلئے بہت فائدہ مند ہوسکتا ہے۔

پیاز میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامنز، منرلز، اور سلفر مرکبات پائے جاتے ہیں۔ ذیل میں اس کے چند اہم طبی و سائنسی فوائد بتائے گئے ہیں:

1. دل کی صحت بہتر بناتا ہے

پیاز میں موجود فلیونوئڈز اور کوئرسیٹن (Quercetin) کولیسٹرول کو متوازن رکھتے ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خون کو پتلا رکھ کر دل کے دورے اور فالج کا خطرہ کم کرتا ہے۔

2. انفیکشن سے بچاؤ

پیاز میں سلفر مرکبات بیکٹیریا، وائرس، اور فنگس کے خلاف مؤثر ہیں۔ یہ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں، خاص طور پر سردی، کھانسی یا فلو کے موسم میں۔

3. مدافعتی نظام مضبوط کرتا ہے

پیاز میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جسم سے نقصان دہ فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے۔

4. بلڈ شوگر کنٹرول کرتا ہے

روزانہ ایک پیاز کھانا خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں کیلئے مفید ہے۔ پیاز میں موجود کرومیئم اور سلفر مرکبات انسولین کی کارکردگی بہتر کرتے ہیں۔

5. دماغی صحت میں مددگار

کوئرسیٹن دماغ میں آکسیڈیٹو نقصان کو کم کرتا ہے جس سے یادداشت اور توجہ بہتر رہتی ہے۔ممکنہ طور پر الزائمر اور ڈیمینشیا جیسے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

6. بالوں اور جلد کیلئے فائدہ مند

پیاز کا رس بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور بال گرنے میں کمی لاتا ہے۔ اس کے اینٹی بیکٹیریل اثرات جلد کو دانوں اور جراثیم سے محفوظ رکھتے ہیں۔

7. ہاضمہ بہتر کرتا ہے

پیاز میں موجود فائبر آنتوں کے لیے مفید بیکٹیریا کی نشوونما میں مدد دیتا ہے۔ قبض کے مسائل میں کمی آتی ہے۔


