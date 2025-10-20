تازہ تر ین
صحت

موسمِ سرما کی آمد آمد، وائرل انفیکشن کے خطرات سے کیسے بچا جائے؟

سرد موسم کے آغاز کے ساتھ ہی وائرل انفیکشنز جیسے نزلہ، زکام، فلو، کھانسی اور سانس کی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگتی ہیں۔ یہ خطرہ خاص طور پر بچوں، بزرگوں، اور کمزور مدافعت والے افراد میں زیادہ ہوتا ہے۔

سردی میں لوگ زیادہ تر بند کمروں میں رہتے ہیں، جہاں وائرس آسانی سے پھیلتے ہیں۔ خشک ہوا ناک اور گلے کی جھلیوں کو خشک کر دیتی ہے، جو جسم کی قدرتی حفاظتی دیوار کمزور کرتی ہے۔

مزید برآں درجہ حرارت کم ہونے سے مدافعتی نظام کی کارکردگی بھی سست ہو جاتی ہے۔

بچاؤ کے مؤثر طریقے:

1. گرم رہیں

ٹھنڈی ہوا اور بار بار درجہ حرارت کی تبدیلی سے بچیں۔ جسم کو گرم رکھنے کے لیے تہہ دار (layered) لباس پہنیں۔

2. صحت مند غذا

وٹامن سی اور زنک والی غذائیں مدافعت بڑھاتی ہیں۔ پانی، سوپ اور ہربل چائے زیادہ پئیں تاکہ جسم ہائیڈریٹ رہے۔

3. صفائی کا خیال رکھیں

ہاتھ بار بار دھوئیں یا سینیٹائزر استعمال کریں۔ چھینکنے یا کھانسنے کے وقت منہ ڈھانپیں اور استعمال شدہ ٹشوز فوراً پھینک دیں۔

4. ماسک اور فاصلہ

اگر کسی کو نزلہ یا کھانسی ہے تو قریب جانے سے گریز کریں۔ ہجوم والی جگہوں میں ماسک پہننا فائدہ مند رہتا ہے۔

5. گھریلو ماحول بہتر رکھیں

کمرے میں ہوا کی آمد و رفت برقرار رکھیں یعنی روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑکیاں کھولیں۔ہیٹر استعمال کرنے سے پہلے کمرے میں نمی برقرار رکھنے کے لیے پانی کا پیالہ رکھیں۔

6. فلو ویکسین

سالانہ انفلوئنزا ویکسین لگوانا بہترین احتیاط ہے، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور حاملہ خواتین کے لیے۔


اہم خبریں
پاکستان نے پہلی بار ورلڈ شیفس ایشیا پریذیڈنٹس فورم کی میزبانی جیت لی
کروڑوں کے اثاثے، سوشل میڈیا پر شاہانہ زندگی کی نمائش، 20 سے زائد ٹیکس چوروں کی نشاندہی ہوگئی
ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جاگرا، 2 افراد ہلاک
بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو بھاری ٹیرف جاری رہیں گے: ٹرمپ
مدارس کیخلاف پروپیگنڈا کیا جارہا ہے اور انہیں توڑنے کی سازش کی جارہی ہے: مولانا فضل الرحمان
گرین لائن پر کام جلد شروع ہونیوالاہے، منصوبہ جامع کلاتھ کے قریب ختم ہوگا: ترجمان وفاقی حکومت
امریکی نائب صدر اور ٹرمپ کے داماد غزہ امن معاہدہ بچانے کیلئے اسرائیل روانہ
غزہ میں 42 فلسطینیوں کا خون بہانے کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ بحال کر دیا
دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر آگیا
پاک افغان بارڈر کی بندش، انگور اور انار کی قیمتوں کو پر لگ گئے
قومی ائیر لائن کی نجکاری: ریٹائرڈ ملازمین کے میڈیکل پر لیبر یونینز اور ہولڈنگ کمپنی میں ڈیڈلاک برقرار
پاکستانی لڑاکا طیاروں کی آذربائیجان تک نان اسٹاپ فلائٹ، دوران پرواز ایندھن بھی بھرا گیا
بھارت کیخلاف 176کلومیٹر فی گھنٹہ کی گیند، کیا اسٹارک نے شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ ڈالا؟
ایٹمی پروگرام سے متعلق 10سالہ معاہدے کا وقت پورا ہوچکا، اب عالمی معاہدے کے پابند نہیں: ایران
پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے، نواز شریف
محمد رضوان کی ون ڈے کپتانی خطرے میں پڑ گئی





دلچسپ و عجیب
5 کروڑ سے زائد خرچ کرکے 400 پلاسٹک سرجریاں کروانے والی خاتون
ہوٹل کے کمرے میں جنات تھے، اداکارہ حرا سومرو نے دل دہلا دینے والا واقعہ سُنا دیا
کون کون میت پر آتا ہے؟ یہ دیکھنے کیلئے شہری نے اپنی موت کا ڈرامہ رچالیا
پیرس کے میوزیم سے فلمی انداز میں تاریخی زیورات چوری
نیلی آنکھوں والے بچے کی پیدائش کیلئے خاتون نے اپنی ہی آنکھیں تبدیل کروالیں
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
اے آئی پر ’معجزاتی دعائیں‘تخلیق کرکے لوگوں کو بیچنے والا گروہ گرفتار
امریکا: چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain