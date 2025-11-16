تازہ تر ین
الٹرا وائلٹ شعاعیں سوزش کو بڑھا کر جلد کے کینسر کا سبب بنتی ہیں: تحقیق

ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ سورج کی الٹرا وائلٹ (UV) شعاعیں جلد کے خلیوں میں سوزش پیدا کرتی ہیں جو جلد کے کینسر کے خطرات میں اضافہ کرتا ہے۔

نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق طویل عرصے تک یو وی شعاعوں کے سامنے رہنے سے جلد کے خلیوں میں موجود YTHDF2 نامی اہم پروٹین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتا ہے، جو عام حالات میں سوزش اور کینسر سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

ماہرین کے مطابق YTHDF2 ایک بنیادی پروٹین ہے جو خلیوں میں مدافعتی نظام اور RNA میٹابولزم کو منظم کرتا ہے اور یہی پروٹین سوزش کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ضرورت سے زیادہ یو وی شعاعیں اس پروٹین کی مقدار کو نمایاں طور پر کم کردیتی ہیں، جس کے باعث جلد میں سوزش بڑھ جاتی ہے اور کینسر کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 54 لاکھ امریکی جلد کے کینسر کا شکار ہوتے ہیں جس میں سے 90 فیصد کیسز یو وی نقصان سے جڑے ہوتے ہیں۔

سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ YTHDF2 پروٹین ایک U6 نامی نان کوڈنگ RNA کے ساتھ بندھ کر اسے TLR3 ریسپٹر کو متحرک کرنے سے روکتا ہے، یہی ریسپٹر جسم میں سوزشی ردِعمل کو فوری طور پر فعال کرتا ہے تاہم یو وی شعاعوں کے اثر میں YTHDF2 کی کمی کے باعث U6 کا TLR3 سے غیر معمولی طور پر تعلق بڑھ جاتا ہے، جس سے نقصان دہ سوزش پیدا ہوتی ہے۔


