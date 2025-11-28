تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا

جرمنی میں رہنے والے ایک تھیراپی گھوڑے کو گنیز ورلڈ ریکارڈز نے دنیا کا سب سے چھوٹا زندہ گھوڑا قرار دیا ہے۔ اس کا قد صرف 21.1 انچ ہے۔

 کیرولا ویڈمان نامی خاتون کے مطابق انہوں نے پوموکل نامی اس گھوڑے کو 2020 میں اس وققت گود لیا تھا، جب یہ صرف 5 ماہ کا تھا اور اس کی اونچائی تقریباً 18 انچ تھی۔

کیرولا نے گنیز ورلڈ ریکارڈز کو بتایا کہ جب میں نے اس گھوڑے کو دیکھا تو حقیقتاً مکمل طور پر حیران ہوئی، کیونکہ میں نے اس سے قبل اتنا چھوٹا گھوڑا نہیں دیکھا تھا۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز نے پوموکل کے قد کی تصدیق کی جو کہ اسکے کاندھوں سے آگے گردن کے بالکل اوپری حصے سے ناپا گیا جو کہ  21.1 انچ ہے اور اسے دنیا کا سب سے چھوٹا زندہ نر گھوڑا ہے۔ یہ گھوڑا اس سے قبل پستہ قامت ترین ریکارڈ کے حامل گھوڑے سے بھی تقریباً ڈیڑھ انچ چھوٹا ہے۔

پوموکل ایک تربیت یافتہ تھیراپی گھوڑا ہے اور یہ پابندی سے نرسنگ ہومز، ہوسپیسز (کینسر کے قریب المرگ مریضوں کی دیکھ بھال کی جگہ)، اسکولوں اور معذور افراد کی فسیلییٹیز کا دورہ کرتا ہے۔

اسے گود لینے والی خاتون کا مزید کہنا تھا کہ یہ بڑا خوش مزاج گھوڑا ہے، بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے، اسے ہاتھ سے کھجانا، پیار کرنا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز  بننا بہت پسند ہے۔


اہم خبریں
پاکستان کی بنگلادیش کو 1 لاکھ ٹن چاول کی برآمدات، معاملے میں اہم پیشرفت
عمران خان صحتمند ہیں، اڈیالہ جیل آنے والے ہر شخص کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے: جیل ذرائع
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں سیلابی صورتحال، ہلاکتوں کی تعداد 256 ہوگئی
تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکا کے دروازے بند، ٹرمپ نے امیگریشن مستقل روک دی
چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے وزیراعلیٰ کے پی سے ملنے سے انکار کردیا
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا
برازیل کے سابق صدر بولسونارو کی 27 سال قید کی سزا پر عمل شروع
بھارتی گھمنڈ پھر خاک میں مل گیا، جنوبی افریقا نے 25 سال بعد گھر میں ہی مات دیدی
غزہ میں تباہ کن بارشیں: ہزاروں خیمے ڈوب گئے، سردی نے زندگی اجیرن بنا دی
صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اہم اجلاس کل طلب کر لیے
سرزمین کا تحفظ اور قومی سالمیت اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، فیلڈ مارشل
ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں ہم نہیں ڈرتے، علیمہ خان





دلچسپ و عجیب
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain