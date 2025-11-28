صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا

خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے باچا خان میڈیکل کمپلیکس میں گاؤں سلیم خان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیا ہے۔
اس حوالے سے باچا خان میڈیکل کمپلیکس کے ترجمان رحم خان کا کہنا ہے کہ بیک وقت پیدا ہونے والے 4 بچوں میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں، ماں اور چاروں بچے صحت مند ہیں۔
باچا خان میڈیکل کمپلیکس کے انچارج نیونٹل کیئر یونٹ ڈاکٹر عنایت اللّٰہ نے بتایا کہ بچوں کی پیدائش نارمل سے ڈلیوری ہوئی ہے۔
4 بچوں کی پیدائش پر ان کے والد مقصود علی نے بے انتہا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ساتھ 4 بچوں کی پیدائش پر بےحد خوش ہوں۔
انہوں نے اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔