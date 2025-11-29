تازہ تر ین
انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ، ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل محمد وسیم نے جیت لیا

انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل پاکستان کے محمد وسیم نے جیت لیا ہے۔

چیمپئن شپ کے چوتھے روز محمد وسیم نے تھائی لینڈ کے باکسر جکراوت کو شکست دی ہے۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محمد وسیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پاکستانی باکسر نے قوم کا سر فخر سے بلند کردیا ہے۔

انہون نے مزید کہا کہ محمد وسیم نے اپنی محنت سے انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جیتا ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی محمد وسیم کو ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ محمد وسیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔

لاہور میں ہونے والے ایونٹ میں 15 ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز شریک ہوئے، جن میں سے 6 پاکستانی اور 38 غیر ملکی تھے۔

جناح اسپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے ایونٹ میں امریکا، برطانیہ، جرمنی، کوریا، آسٹریلیا، آئرلینڈ اور مراکش سے باکسرز اور آفیشلز موجود تھے۔


