Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    GTA 6 نے ایک دن میں 39 ملین سے زائد پری آرڈرز کے ساتھ عالمی ریکارڈ توڑ دیے۔

    By

    "یہ دعویٰ کہ GTA 6 نے ایک ہی دن میں 39 ملین (3 کروڑ 90 لاکھ) سے زیادہ پری آرڈرز حاصل کر کے عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے، غیر تصدیق شدہ ہے اور یہ انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی محض ایک افواہ ہے۔

    • پری آرڈرز کا آغاز: راک اسٹار گیمز (Rockstar Games) نے 19 نومبر 2026 کو گیم کی باقاعدہ ریلیز سے قبل، 25 جون 2026 کو پلے اسٹیشن 5 اور ایکس باکس سیریز X|S کے لیے باضابطہ طور پر پری آرڈرز کا آغاز کیا ہے۔

    • کوئی سرکاری اعداد و شمار نہیں: راک اسٹار گیمز اور اس کی پیرنٹ کمپنی، ٹیک ٹو انٹرایکٹو (Take-Two Interactive) نے ابھی تک پہلے دن کے پری آرڈرز کی اصل تعداد کے حوالے سے کوئی بھی سرکاری ڈیٹا جاری نہیں کیا ہے۔

    • 39 ملین کی تعداد کہاں سے آئی؟ یہ 39 ملین کی تعداد انسٹاگرام اور ریڈٹ (Reddit) جیسے پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے والی غیر تصدیق شدہ پوسٹس سے پھیلی، جہاں صارفین نے فرضی گرافکس بنائے یا بڑے پیمانے پر ابتدائی نمبروں کے اندازے لگائے۔ گیمرز اور آن لائن کمیونٹیز نے فوری طور پر اس 39 ملین کے دعوے کو ‘اے آئی کا تیار کردہ کچرا’ (AI slop) یا من گھڑت افواہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔

    مارکیٹ اور فنانشل تجزیہ کاروں کی اصل رائے:

    اگرچہ پہلے دن کا 39 ملین کا یہ نمبر غیر سرکاری ہے، لیکن پیشہ ور مارکیٹ تجزیہ کار اس گیم کے لیے بے مثال مالیاتی کامیابی کی پیش گوئی ضرور کر رہے ہیں:

    • ٹام ہینڈرسن (Insider Gaming): انہوں نے رائے دی کہ اس زبردست جوش و خروش کی بدولت GTA 6 صرف اپنے پہلے گھنٹے میں 1 بلین ڈالر کا پری آرڈر ریونیو پیدا کر سکتا ہے (جو کہ ریاضیاتی حساب سے لانچ ہوتے ہی تقریباً 12 سے 14 ملین کاپیاں فروخت ہونے کے برابر ہے)۔

    • پائپر سینڈلر (انویسٹمنٹ بینک): انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ نومبر میں ریلیز کے اصل دن ہی GTA 6 کی 46 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو سکتی ہیں، جس سے لانچ کے دن 3 بلین ڈالر کا ریونیو حاصل ہو سکتا ہے۔

    24 گھنٹے میں 39 ملین پری آرڈرز کا دعویٰ ایک وائرل انٹرنیٹ افواہ ہے۔ ٹیک ٹو انٹرایکٹو کی اگلی انویسٹر ارننگ کال یا راک اسٹار گیمز کی باضابطہ پریس ریلیز کے ذریعے ہی تصدیق شدہ اور اصل اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔”

    Keep Reading