"پاکستان بھر میں، یومِ عاشورہ (10 محرم الحرام) گہری روحانی عقیدت کے ساتھ منایا گیا، جس کے دوران پروقار ماتمی جلوس نکالے گئے اور ملک گیر دعائیں مانگی گئیں۔ بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جہاں ہزاروں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام اور کربلا میں ان کے رفقاء کی عظیم قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے شرکت کی، اور شجاعت، انصاف اور غیر متزلزل ایمان کے لازوال اصولوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کیا۔”
دن کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، کیونکہ تمام برادریاں یادِ الٰہی اور یکجہتی کے لیے متحد نظر آئیں۔
- دستبرداری: یہ پوسٹ صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور عوامی سطح پر دستیاب رپورٹس پر مبنی ہے۔ تصویر اے آئی (مصنوعی ذہانت) سے تیار کردہ ہے اور صرف حوالے کے لیے ہے۔
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