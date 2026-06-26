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    اداکارہ پوجا بھٹ کا والد مہیش بھٹ کے اسلام قبول کرنے کا انکشاف

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    بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ پوجا بھٹ نے اپنے والد، مایہ ناز فلم ڈائریکٹر مہیش بھٹ کی نجی زندگی کا ایک بڑا راز فاش کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے سونی رازدان سے شادی کی خاطر اسلام قبول کیا تھا۔ ایک یوٹیوب انٹرویو کے دوران پوجا بھٹ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والد کے اقدامات کا احترام کرتی ہیں کیونکہ ان کے نزدیک رشتوں میں سچائی اور جوابدہی سب سے اہم ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا وہ باپ بہتر نہیں جو دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرے، بجائے اس کے کہ وہ چھپ کر دُہری زندگی گزارے؟ پوجا بھٹ نے مزید واضح کیا کہ دوسری شادی کے باوجود مہیش بھٹ نے ان کی والدہ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے 1986 میں اسلام اس لیے قبول کیا تاکہ پہلی اہلیہ کو طلاق دیے بغیر سونی رازدان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکیں۔

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