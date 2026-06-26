وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 589 تک پہنچ گئی

وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے، جبکہ 700 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے مسلسل ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم دور دراز علاقوں میں مواصلاتی نظام متاثر ہونے کے باعث ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
حکام کے مطابق زلزلے نے متعدد رہائشی عمارتوں، سڑکوں اور عوامی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے امدادی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور عارضی پناہ گاہیں قائم کی جا رہی ہیں۔
بین الاقوامی امدادی اداروں اور پڑوسی ممالک نے بھی متاثرین کی مدد کے لیے امداد اور ریسکیو ٹیمیں بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ ماہرین نے آفٹر شاکس کے خدشے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔