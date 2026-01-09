تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل

رحم دل شخص نے بلندی اور خطرے کی پروا نہ کرتے ہوئے کرین سے لٹک کر ایک پرندے کو نئی زندگی دے دی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست پنجاب میں پیش آیا، جہاں ایک پرندہ اسٹریٹ لائٹ کے قریب بجلی کی تاروں میں بری طرح الجھ گیا تھا۔

معصوم پرندہ خوف زدہ ہو کر بار بار چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہر لمحہ اس کی جان کو مزید خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔

اسی دوران ایک شخص نے ہمت کی اور کرین کے ذریعے زمین سے کافی اوپر کرین سے لٹکے ہوئے، تیز ہوا اور بجلی کی تاروں کے درمیان مدد کے لیے جاپہنچا۔

اس بہادر شخص نے مکمل سکون اور احتیاط کے ساتھ اپنا کام کیا۔ ہاتھ میں نوکیلا آلہ تھامے اس نے نہایت نرمی سے تار کاٹنا شروع کیا۔

اپنی جان کی پروا کیے بغیر اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تار کاٹتے ہوئے پرندے کو چوٹ نہ پہنچے اور نہ ہی اس کا اپنا توازن بگڑے۔

چند لمحوں کی سنسنی خیز کوشش کے بعد وہ لمحہ آیا جب پرندہ آزاد ہوا، پر پھیلائے اور فضا میں اڑ گیا۔

جس کے بعد وہاں موجود لوگوں اور کرین پر موجود عملے نے سکون کا سانس لیا اور اس شخص کو بحفاظت واپس نیچے اتار لیا۔

اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی صارفین نے اس شخص کو ”خاموش ہیرو“، ”انسانیت کی مثال“ اور ”رحم دل بہادر“ قرار دیا۔

بہت سے افراد نے کہا کہ آج کے دور میں ایسی ویڈیوز امید دلاتی ہیں کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے۔

یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ہمدردی بھی کسی جان کے لیے پوری دنیا بن جاتی ہے۔


اہم خبریں
پاک امریکا تعلقات تاریخ کی مضبوط ترین سطح پر، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جلد متوقع
پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیمیں حیدرآباد اور سیالکوٹ شامل ہوگئیں
ملالہ کا غزہ، سوڈان اور کانگو میں لڑکیوں کی تعلیم کیلئے 3 لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان
میرے ہوتے ہوئے چین تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا، ٹرمپ
مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا
عابدہ پروین کی وفات کی خبریں جھوٹی، بیٹی نے تصدیق کردی
خلا باز کی طبیعت ناساز، ناسا خلائی مشن قبل از وقت ختم کرنے پر مجبور
پی ٹی آئی کا کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑاجلسہ کرنے کا اعلان
ایران میں مظاہرے بے قابو، ملک بھر میں انٹرنیٹ کا مکمل بلیک آؤٹ
پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، ساتویں ٹیم ریکارڈ 175 کروڑ روپے میں فروخت
آئی ایم ایف کی کڑی شرط؛ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلیے جامع پلان تیار
تائیوان کا ایک ایف 16 لڑاکا طیارہ مشرقی ساحل کے قریب حادثے کا شکار ہو کر گر کر تباہ ہو گیا
وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے وقت پہنا ہوا نائیکی کا ٹریک سوٹ آؤٹ آف اسٹاک
امریکی کارروائی کے دوران کیوبا اور وینزویلا کے سینئر فوجی افسران ہلاک ہوئے، فہرست جاری
یورپ میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک، سینکڑوں پروازیں منسوخ
کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل





دلچسپ و عجیب
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain