وٹامن بی-2 کینسر کے خلیات کی بقا میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے: تحقیق

ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ وٹامن بی-2 کینسر کے خلیات کو زندہ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر وٹامن بی-2 کا کام غذا سے ملنے والے کاربوہائیڈریٹس کو آپ کے جسم کے ایندھن میں بدلنا اور پروٹین سے انرجی خارج کرنا ہوتا ہے۔

رائبوفلیوین (جسے وٹامن بی-2 بھی کہا جاتا ہے) پانی میں حل ہو جانے والا ایک ایسا لازمی غذائی جز ہے جو چربی اور پروٹینز کو ہضم کرنے اور انہیں توانائی میں بدلنے کے کام آتا ہے۔

 

یہ جز انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور یہ ہماری جلد، خون کے خلیات اور اندرونی جھلیوں کو تندرست رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

لیکن اب نئی تحقیق سے یہ چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ وٹامن بی-2 کا یہی نظام کینسر کے خلیات کو تباہ ہونے سے بچانے والی ڈھال کا کام بھی کر سکتا ہے۔

 

محققین نے بتایا ہے کہ یہ وٹامن خلیاتی سطح پر ایک ایسی حفاظتی ڈھال تیار کرتا ہے جو کینسر کے ٹیومرز کو ’فیروپٹوسس‘ سے بچاتی ہے۔

فیروپٹوسس دراصل خلیات کی موت کا ایک خاص پروگرامڈ طریقہ ہے، جس کا کام کینسر کو پھیلنے سے روکنا ہوتا ہے۔

محققین کا کہنا ہے کہ وٹامن بی-2 کینسر کے خلیات کو فیروپٹوسس یعنی خلیات کی خودکار موت کے اس خاص عمل سے بچانے میں ایک خطرناک حد تک اہم کردار ادا کرتا ہے۔


