’عاشق بنایا آپ نے‘: ہمیش ریشمیا جنھوں نے اپنے طرز گلوکاری پر طنز و مزاح کے باوجود ایک سال میں 30 ہٹ گانے دیے

’منہ سے گاؤں یا ناک سے۔۔۔‘ یہ سوال انڈیا کے مشہور سنگر ہمیش ریشمیا نے اپنے فینز سے اس وقت کیا جب کئی سال کے وقفے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنا پہلا کنسرٹ کرنے کے لیے فینز کے ہجوم میں تھے۔
اور پورے ہال سے حاضرین نے پرجوش آواز میں جواب دیا کہ ’ناک سے۔۔۔‘
اور ان نعروں کی گونج آرکسٹرا کے شور میں مدہم پڑتی ہے۔ ساتھ ہی سنتھیسائزر وائلن اور ڈرمز کی تیز دھنیں بجتی ہیں اور دہلی کے اندرا گاندھی ایرینا سٹیڈیم میں جمع شائقین پر سرخ روشنیوں کی چمک پڑتی ہے اور پھر وہ پہچانی جانے والی آواز ابھرتی ہے۔ ’عاشق بنایا آپ نے۔‘
جی یہ ناک سے سُر نکالنے کے لیے انڈیا کے مشہور موسیقار ہیمیش ریشمیا کا حالیہ دنوں میں ہونے والے کنسرٹ کی چند جھلکیاں ہیں۔
فینز کے ساتھ مختصر مکالمے کے بعد ریشمیا سرگوشی کے انداز میں گانا گانا شروع کیا اور ان کی مخصوص آواز جیسے ہی سٹیڈیم کے ہر کونے میں پہنچی، مجمع ایک بار پھر پر خوشی سے بھرپور چیخوں اور نعروں سے گونجا۔