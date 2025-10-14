تازہ تر ین
انسٹاگرام نوجوانوں کیلئے کونسی نئی اپ ڈیٹ متعارف کرانے والا ہے؟

فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام نوجوانوں کے لیے ایک نئی اپ ڈیٹ متعارف کرانے جا رہا ہے جس کے بعد وہ اپنی فیڈ پر وہ فحش مواد نہیں دیکھ سکیں گے۔

اس اپ ڈیٹ کا مطلب ہے کہ وہ صارفین جو نوجوانوں سے مخصوص اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہوں گے ان کو انسٹاگرام پر صرف فوٹو اور ویڈیوز جیسا کہ پی جی-13 مووی میں ہوتا ہے۔

میٹا نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ اس اپ ڈیٹ میں اشتعال انگیز زبان کی حامل پوسٹس، خطرناک اسٹنٹ اور نقصان دہ رویوں کی حوصلہ افزائی کرنے والی کو پوسٹس کو ہٹانے یا ایسی پوسٹ کو تجویز میں نہ آنے دینا شامل ہے۔

اس کے علاوہ کمپنی انتہائی سخت سیٹنگ بھی پلیٹ فارم میں شامل کرنے جا رہی ہے جس کا اطلاق والدین بچوں کے لیے کر سکیں گے اور والدین کی اجازت کے بغیر سیٹنگ بدلی بھی نہیں جا سکے گی۔

کمپنی کی جانب سے یہ تبدیلیاں بچوں کو پہنچنے والے نقصانات پر ہونے والی تنقید کا سامنا کرنے کے بعد لائی جا رہی ہیں۔


