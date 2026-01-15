تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

سماجی کارکنوں کا ایپل اور گوگل سے ایکس سے متعلق بڑا مطالبہ!

خواتین کے مختلف گروپس کے ایک اتحاد، ٹیکنالوجی واچ ڈاگز اور سماجی کارکنوں نے ٹیکنالوجی کمپنیوں گوگل اور ایپل سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور اس کے چیٹ بوٹ گروک کو اپنے ایپ اسٹورز سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔

بدھ کے روز شائع ہونے والے کھلے خط میں ان گروہوں نے ایلون مسک کے ان پلیٹ فارمز پر غیر قانونی مواد بالخصوص خواتین اور بچوں سے متعلق جنسی، توہین آمیز اور پُر تشدد تصاویر بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان گروہوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل دونوں کمپنیوں کے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے۔

فیمنسٹ گروپ الٹرا وائلٹ، دی نیشنل آرگنائزیشن فار ویمن، لبرل گروپ موو آن اور پیرنٹس ٹوگیدر کی جانب سے کیے جانے والے اس اقدام کا مقصد ایلون مسک پر دباؤ بڑھانا ہے۔

الٹرا وائلٹ کی کمپین ڈائریکٹر جینا شرمن کا کہنا تھا کہ یہ اتحاد ایپل اور گوگل سے پُر زور اپیل کر رہا ہے کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے۔


اہم خبریں
سیکیورٹی فورسز کی بنوں اور کرم میں کارروائیاں، 13 دہشت گرد ہلاک
حسن رحیم کے مداح نے گلوکار سے اپنے گنجے سر پر آٹو گراف لے لیا
جنوبی کوریا، مارشل لا لگانے پر سابق صدر کو سزائے موت دینے کا مطالبہ سامنے آ گیا
تھائی لینڈ میں خوفناک حادثہ، کرین گرنے سے مسافر ٹرین تباہ، 22 افراد ہلاک
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا
پی سی بی نے ملتان سلطانز کی فروخت کیلئے اشتہار جاری کردیا
شاہد کپور کی نئی فلم ’او رومیؤ‘ مشکلات کا شکار، ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ
ٹرمپ کے نمائندے کی رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات، ایران میں سیاسی ہلچل
زرداری، نواز شریف اور عمران خان کے ناموں پر نمبر پلیٹس کی نیلامی کا باضابطہ اعلان
روس: ماسکو میں رواں ماہ 146سالہ ریکارڈ کی پانچویں سخت برف باری
ایران میں پُرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا، انٹرنیشنل کالز بحال، انسانی حقوق تنظیم کا 2403 ہلاکتوں کا دعویٰ
’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی
سوات: مینگورہ شہر اور گردونواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے
گولڈن گلوب ایوارڈز کا میلہ فلم ہیمنٹ اور 16 سالہ اوون نے لوٹ لیا
معروف ہالی ووڈ اداکار نے امریکی صدر کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا
میرے ایک ڈرامے کا معاوضہ آلٹو کی قیمت سے زیادہ ہے: مہک ملک





دلچسپ و عجیب
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain