آئی ٹی سی این ایشیا 2026، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور عالمی شراکت داری میں نئی پیش رفت

ایس آئی ایف سی کی اسٹریٹجک معاونت سے آئی ٹی سی این ایشیا 2026 پاکستان میں ڈیجیٹل سرمایہ کاری اور عالمی تعاون کے فروغ کا اہم ذریعہ بن رہا ہے۔

آئی ٹی سی این ایشیا 2026 پاکستان کے تیزی سے ترقی کرتے ڈیجیٹل ایکو سسٹم، عالمی تعاون اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کو اجاگر کر رہا ہے۔

ایونٹ کے دوران گلگت بلتستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور پریمیئر کیبلز کے درمیان کنیکٹیویٹی بہتر بنانے کا معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کا مقصد خطے میں ڈیجیٹل اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا ہے۔

اس اقدام سے رسائی میں اضافہ اور طویل المدتی سماجی و معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ آئی ٹی سی این ایشیا 2026 عالمی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعاون کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آیا ہے.

عالمی سی آئی ایس او سمٹ ایونٹ میں نمایاں رہی جو پاکستان کے سائبر سیکیورٹی منظرنامے کو عالمی سطح پر اجاگر کر رہا ہے۔ سمٹ میں 50 سے زائد ممالک کے 500 سے زائد سینئر سائبر سیکیورٹی اور ٹیک رہنماؤں نے شرکت کی۔ عالمی سی آئی ایس او فورم کے صدر ڈاکٹر اردال اوزکایا نے سمٹ کی قیادت کی۔

ایس آئی ایف سی کی سہولتکاری کے تحت نئی شراکت داری اور کنیکٹیویٹی کیساتھ آئی ٹی سی این ایشیا 2026 کا دوسرا دن کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔


امریکی فوج کا شام میں فضائی حملہ، القاعدہ دہشتگرد ہلاک
سپریم لیڈر پر کسی قسم کا حملہ اعلان جنگ تصور ہوگا، ایرانی صدر
ٹرمپ آئندہ ہفتوں میں خامنہ ای کو قتل کرنے کی کوشش کرینگے: سابق امریکی سفیر
اسپین، دو ٹرینوں کے درمیان خوفناک تصادم، 21 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی
سانحہ گل پلازہ: ہلاکتوں کی تعداد 14 ہوگئی، لاپتا افراد کی تلاش جاری
غزہ بورڈ آف پیس پر اسرائیل کا سخت ردعمل، ٹرمپ منصوبہ مسترد کردیا
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت
اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل
‘مٹی میں ملا دیں گے’، بشنوئی گینگ کی بھارتی گلوکار بی پراک کو جان سے مارنے کی دھمکی
بگ بیش: سست ترین بیٹرز میں رضوان اور بابرکی ٹاپ 2 پوزیشنز
کراچی؛ گل پلازہ میں لگی آگ تاحال بے قابو، عمارت کے دو حصے زمین بوس، 6 افراد جاں بحق، 20 زخمی
روسی صدر کی اسرائیل کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش
سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا
حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل
فلم اسٹار میرا سیڑھیوں سے گر کر زخمی، ویڈیو سامنے آگئی
بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ





معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
