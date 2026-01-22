تازہ تر ین
چیٹ جی پی ٹی اب آپ کی عمر کی پیشگوئی بھی کرسکے گا

اوپن اے آئی نے عمر کی پیشگوئی کرنے والی ٹیکنالوجی چیٹ جی پی ٹی میں صارفین کے اکاؤنٹس کا حصہ بنائی ہے۔

کمپنی کی جانب سے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا گیا کہ ایسے 18 سال سے کم عمر افراد جو چیٹ جی پی ٹی کو اپنی عمر نہیں بتاتے، ان کی عمر کی پیشگوئی اس ٹیکنالوجی سے کی جائے گی۔

یہ سافٹ وئیر کسی فرد کے رویے اور دیگر سگنلز جیسے کتنے عرصے سے یہ اکاؤنٹ موجود ہے، کب وہ متحرک ہوتا ہے اور دیگر کو مدنظر رکھ کر عمر کا تخمینہ لگائے گا۔

اگر یہ سافٹ وئیر غلطی سے آپ کو کم عمر قرار دے تو آپ ایک شناختی سروس کے ذریعے اپنی عمر کی تصدیق کروا سکیں گے۔

اس کے لیے لائیو سیلفی اور شناختی کارڈ کی ضرورت ہوگی۔

اس نئے سسٹم کی تیاری کا اعلان ستمبر 2025 میں کیا گیا تھا تاکہ کم عمر صارفین کے لیے آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) چیٹ بوٹ میں زیادہ تحفظ فراہم کیا جاسکے۔

یعنی ان کے لیے حساس یا ممکنہ مضر مواد تک رسائی گھٹ سکے۔

ابھی یہ واضح نہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کسی فرد کی عمر کی کس حد تک درست پیشگوئی کرسکتا ہے۔

ایسا پلیٹ فارم جس کے صارفین کی تعداد 80 کروڑ ہو، یہ کافی مشکل کام ہے۔

اوپن اے آئی اور اے آئی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والی دیگر کمپنیوں پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کیونکہ ان پر بچوں کی اموات کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔

2025 میں اس حوالے سے اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی میں اضافی پیرنٹل کنٹرولز کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔


