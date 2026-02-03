تازہ تر ین
شمسی توانائی سے روزانہ ہزار لیٹر پانی پیدا کرنے کی صلاحیت

ماہرین کے مطابق یہ نظام شمسی پینلز سے حاصل ہونے والی توانائی کے ذریعے ہوا میں موجود نمی کو جمع کر کے صاف پانی میں تبدیل کرتا ہے، جسے پینے اور روزمرہ استعمال کے لیے قابلِ استعمال بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔

کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا مقصد ماحول دوست طریقے سے پانی کی دستیابی کو بہتر بنانا اور مستقبل میں آبادی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پیدا ہونے والے پانی کے بحران کا حل فراہم کرنا ہے۔

ماہرین کا خیال ہے کہ اگر اس نظام کو بڑے پیمانے پر متعارف کرایا گیا تو یہ صحرائی اور خشک علاقوں میں پانی کے متبادل ذرائع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور مستقبل میں شہری اور دیہی علاقوں کے لیے پائیدار حل بن سکتا ہے۔


