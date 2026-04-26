تازہ تر ین
بزنس

حکومت نے دوسرے ممالک کو پاکستان کے راستے ایران تک سامان لے جانے کی اجازت دیدی

حکومت نے ٹرانزٹ آف گڈز آرڈر 2026ء نافذ کردیا جس کے تحت پاکستان کے راستے ایران تک سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی گئی۔

 

ٹرانزٹ آف گڈز آرڈر 2026ء کے نوٹی فکیشن کے مطابق  نئے ٹرانزٹ روٹس کا باضابطہ اعلان کردیا گیا، گوادر، کراچی اور تفتان روٹس ٹرانزٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔

 

وزارت تجارت کے مطابق تیسرے ملک سے ایران جانے والا سامان پاکستان سے گزر سکے گا، گوادر بندرگاہ کو بھی تجارتی مقاصد کے لیے حیثیت دے دی گئی۔

نوٹی فکیشن کے مطابق ٹرانزٹ کارگو کے لیے مالی گارنٹی لازمی قرار دے دی گئی، ایف بی آر قوانین کے تحت کسٹمز طریقۂ کار لاگو ہوگا۔


دلچسپ و عجیب
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain