’’شادی کے بعد گھر بیٹھ جاؤں گی!‘‘ رمشا خان کی پرانی ویڈیو وائرل

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی مقبول اداکارہ رمشا خان کی شادی جہاں مداحوں کے لیے بڑی خبر بنی، وہیں اب ان کا ایک پرانا بیان بھی دوبارہ زیرِ بحث آ گیا ہے، جو حیران کن طور پر سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔

 

حال ہی میں خوشحال خان اور رمشا خان نے نہایت سادہ اور نجی تقریب میں شادی کی، جس کی ابتدا میں باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ بعد ازاں اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں نمایاں تبدیلیاں کیں، سب کو اَن فالو کردیا اور صرف خوشحال خان کو فالو کرتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی جھلک شیئر کی۔

اس شادی کے بعد ایک اور چونکا دینے والی بات سامنے آئی جب رمشا کی سابق منیجر سمرہ مسلم نے انکشاف کیا کہ اداکارہ کچھ عرصے کے لیے شوبز سے دوری اختیار کر رہی ہیں۔ یہ خبر مداحوں کے لیے غیر متوقع تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا۔

 

ایک پرانے انٹرویو میں رمشا خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اداکاری اور گھریلو زندگی کو ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتیں۔ انہوں نے عائزہ خان اور حرا مانی جیسی اداکاراؤں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ گھر اور کام دونوں کو کامیابی سے چلاتی ہیں، لیکن وہ خود ایسا نہیں کر پائیں گی۔ ان کے مطابق شادی کے بعد وہ گھر کو ترجیح دیں گی کیونکہ گھریلو زندگی بھی ایک مکمل وقتی ذمے داری ہے۔

اب جب ان کی شادی ہو چکی ہے اور شوبز سے بریک لینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو سوشل میڈیا صارفین ان کے اسی پرانے بیان کو یاد کر رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے ان کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہر عورت کو اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق ہے، جبکہ کچھ نے اسے محبت میں بدلتے فیصلوں کی مثال قرار دیا۔


خیبر پختونخوا اسمبلی ؛اسلام آباد امن مذاکرات کی حمایت میں قراداد متفقہ طور پر منظور
نواز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ سے متعلق اجلاس
کراچی میں ٹریفک سگنلز کو بین القوامی طرز پر منتقل کرنے کا فیصلہ
میٹرک امتحانات: وزیر بورڈ کا لیاری کے اسکول کا دورہ، بڑی تعداد میں طلبا نقل کرتے پکڑے گئے
دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل
20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل
لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام: فیز II پر 66 فیصد پیشرفت مکمل
سستا پروٹین بھی شہریوں کی پہنچ سے دور
گیس بحران شدت اختیار کر گیا، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور
ٹرمپ کی ایک رات میں ایرانی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی، ایرانی سفارتخانے نے مسجد کی ویڈیو جاری کردی
کراچی: خواجہ سرا پر تشدد اور اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج، واقعہ کیا ہوا تھا؟
افغانستان میں پنپتی دہشتگردی اور منشیات کی اسمگلنگ خطے کیلئے چیلنج
پنجاب میں گندم کٹائی سیزن کے آغاز کے باوجود آٹے کی قیمت میں ہوشربا اضافہ
کانگو وائرس سے بچاؤ؛خیبرپختونخوا کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ؛ امتحانات ملتوی
کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افرادکی تعداد 312 ہوگئی





انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
