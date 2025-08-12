فرانس میں جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا

فرانس میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جہاں جیلی فشز کی ایک بڑی تعداد نے سمندر کے کنارے واقع ایک جوہری توانائی کے پلانٹ کے کولنگ سسٹم کو جام کر دیا۔
رپورٹس کے مطابق اس واقعے کے نتیجے میں پلانٹ کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا ہے۔ یہ پلانٹ اپنے ری ایکٹرز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سمندر کا پانی کھینچتا ہے۔
اچانک جیلی فشز کا ایک بڑا غول پانی کی ان پائپ لائنز میں پھنس گیا جس سے پانی کی روانی رک گئی۔
حفاظتی اقدامات کے تحت پلانٹ بند کر دیا گیا تاکہ اوور ہیٹنگ کا خطرہ نہ ہو۔ تاہم صفائی اور جیلی فشز کو ہٹانے کے بعد پلانٹ کو دوبارہ فعال کردیا گیا۔
واضح رہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ ماضی میں جاپان، اسرائیل اور امریکا کے جوہری پلانٹس میں بھی جیلی فش کے حملے دیکھے جا چکے ہیں کیونکہ یہ مخلوق اکثر گرم پانی والے علاقوں میں بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدان اس کو “جیلی فش بلیکیج فینومینا” کہتے ہیں اور بعض اوقات یہ سمندری درجہ حرارت میں تبدیلی یا خوراک کی فراوانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔