تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

فرانس میں جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا

فرانس میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جہاں جیلی فشز کی ایک بڑی تعداد نے سمندر کے کنارے واقع ایک جوہری توانائی کے پلانٹ کے کولنگ سسٹم کو جام کر دیا۔

رپورٹس کے مطابق اس واقعے کے نتیجے میں پلانٹ کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا ہے۔ یہ پلانٹ اپنے ری ایکٹرز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سمندر کا پانی کھینچتا ہے۔

اچانک جیلی فشز کا ایک بڑا غول پانی کی ان پائپ لائنز میں پھنس گیا جس سے پانی کی روانی رک گئی۔

حفاظتی اقدامات کے تحت پلانٹ بند کر دیا گیا تاکہ اوور ہیٹنگ کا خطرہ نہ ہو۔ تاہم صفائی اور جیلی فشز کو ہٹانے کے بعد پلانٹ کو دوبارہ فعال کردیا گیا۔

واضح رہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ ماضی میں جاپان، اسرائیل اور امریکا کے جوہری پلانٹس میں بھی جیلی فش کے حملے دیکھے جا چکے ہیں کیونکہ یہ مخلوق اکثر گرم پانی والے علاقوں میں بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدان اس کو “جیلی فش بلیکیج فینومینا” کہتے ہیں اور بعض اوقات یہ سمندری درجہ حرارت میں تبدیلی یا خوراک کی فراوانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔


اہم خبریں
۔9مئی کیسز: عمران خان کی 8 ضمانت اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس۔
۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔
صدر ٹرمپ کا چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع۔
بھارتی دفاعی ماہر نے بھارتی ائیرچیف کا دعویٰ مشکوک قرار دیا
آسٹریلوی پارلیمنٹ میں بسمہ آصف کی اردو تقریر نے سب کو حیران کر دیا۔
آشا بھوسلے کی پوتی نے بھارتی کرکٹر کو راکھی باندھ کر ڈیٹنگ کی تمام افواہوں کو رد کر دیا
* دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان پر فتح، سیریز برابر
گلگت دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، 8 مقامی رضاکار جاں بحق
یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر کی قیمتی گھڑی چھین لی گئی
علی امین گنڈاپوراسلام آباد کی تابعداری چھوڑیں تو اگلے دن عدم اعتماد آجائے گا :گونر کے پی
* رانا ثنااللہ کی پی ٹی آئی سے یومِ آزادی پر احتجاج نہ کرنے کی اپیل
پاکستان کے کس صوبے میں کتنے گدھے ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں
لاہور سے ملتان جانیوالی موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ، 4 افراد زخمی
اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل، قومی دھارے میں شمولیت کے لیے پرعزم — شہباز شریف
* ترکیہ و دیگر ممالک میں اسرائیلی مظالم کیخلاف احتجاج
دبئی میں یومِ آزادی پاکستان کا شاندار جشن، 60 ہزار سے زائد افراد کی شرکت





دلچسپ و عجیب
فرانس میں جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا
ٹوتھ پک کی مدد سے پکے ہوئے لوبیا کھانے کا ریکارڈ
۔12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا‘‘ پھر پیدا ہوگا؟
امریکا میں مچھیروں نے 16 فٹ کی شارک پکڑ کر نیا ریاستی ریکارڈ قائم کردیا
سوکن نے شوہر کی دوسری بیوی کو جگر عطیہ کرکے ایثار کی مثال قائم کی
سمندری حادثے میں شوہر کی موت، خاتون نے سمندر کی تہہ میں منفرد یادگار قائم کردی
آئرلینڈ میں کسان کو خدا کی طرف سے الہام، 11 کروڑ روپے غریب کو دے دیے
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain