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    بریکنگ نیوز

    فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے بھیجا گیا خط عباس عراقچی کو موصول

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    ایران کے وزیر خارجہ Abbas Araghchi کو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف Syed Asim Munir کی جانب سے بھیجا گیا خصوصی خط موصول ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال، پاکستان اور ایران کے دوطرفہ تعلقات، سرحدی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے علاقائی استحکام، امن اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔

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