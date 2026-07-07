پنجاب حکومت کا لاہور میں 200 سے زیادہ پرائیویٹ اسکولوں کو سیل کرنے کا فیصلہ۔

لاہور ایجوکیشن اتھارٹی نے غیر رجسٹرڈ نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی مزید تیز کرتے ہوئے رجسٹریشن کا عمل مکمل نہ کرنے والے مزید 213 اسکولوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
حکام کے مطابق ان اسکولوں کے خلاف کارروائی کے لیے ضلعی انتظامیہ کو سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی رجسٹریشن کے ضوابط پر عمل نہ کرنے پر 30 نجی اسکول سیل کیے جا چکے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن سے متعلق ہدایات کو مسلسل نظر انداز کرنے والے دیگر تعلیمی اداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) ایجوکیشن طارق محمود کے مطابق 744 نجی اسکولوں کو رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے آخری وارننگ جاری کی جا چکی ہے۔
جن اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ان میں لٹل اسکالر اسکول سسٹم، پیک اسکول، نیو ہورائزن اسکول، وزڈم گرامر اسکول، سٹی گرامر اسکول، مجاہد گرامر اسکول، طارق پبلک اسکول، خواجہ سعید ماڈل اسکول اور دی اسمارٹ اسکول سمیت دیگر ادارے شامل ہیں۔
لاہور ایجوکیشن اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ رجسٹریشن کے ضوابط پر عمل درآمد تمام نجی تعلیمی اداروں کے لیے لازمی ہے، اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی آئندہ بھی جاری رہے گی۔