گوگل نے اپنے نئے ایپ آئیکونز متعارف کرا دیے

ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے اپنے نئے، ری ڈیزائن کیے گئے اور کچھ حد تک منفرد نظر آنے والے ایپ آئیکونز تمام صارفین کے لیے متعارف کرانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ نئے آئیکونز گزشتہ ماہ پہلی بار سامنے آئے تھے اور تب سے ان پر سوشل میڈیا پر خوب بحث جاری ہے۔
نئے ڈیزائن میں گوگل نے اپنی پرانی روایت توڑ دی ہے۔ اب ہر ایپ آئیکون میں لازمی طور پر گوگل کے چاروں مشہور رنگ استعمال نہیں کیے جا رہے۔ کئی نئے آئیکونز میں کم رنگ، زیادہ گریڈیئنٹس اور پہلے سے زیادہ شوخ اور وائبرنٹ انداز اپنایا گیا ہے۔
صارفین کی رائے ان نئے آئیکونز پر منقسم نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئی، جبکہ کئی صارفین خوش ہیں کہ گوگل اب پرانے ڈیزائن سے نکل کر جدید اسٹائل کو اپنا رہا ہے۔
گوگل کی جانب سے اپ ڈیٹ کا عمل جاری ہے اور اس کے مکمل اجرا میں ممکنہ طور پر وقت لگ سکتا ہے۔