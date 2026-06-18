چپس کی قلت، ایپل نےآئی فون، میک اور آئی پیڈ کی قیمتیں بڑھانے کو تیار

چپس کی قلت، ایپل نے آئی فون، میک اور آئی پیڈ کی قیمتیں بڑھانے کی تیاری کر لی
کیلیفورنیا: عالمی سطح پر میموری اور اسٹوریج چپس کی شدید قلت کے باعث ایپل نے اپنے مختلف مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر Tim Cook کے مطابق بڑھتی ہوئی لاگت کے باعث قیمتیں برقرار رکھنا اب ممکن نہیں رہا۔
رپورٹس کے مطابق مصنوعی ذہانت (AI) ڈیٹا سینٹرز کی جانب سے DRAM اور دیگر میموری چپس کی مانگ میں غیر معمولی اضافے نے عالمی سپلائی کو متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں چپس کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ایپل کا کہنا ہے کہ کمپنی نے اب تک اضافی لاگت خود برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن موجودہ صورتحال میں قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔
متوقع طور پر قیمتوں میں اضافہ آئی فون، میک، آئی پیڈ اور دیگر ایپل ڈیوائسز پر بھی اثر انداز ہوگا، تاہم کمپنی نے ابھی یہ واضح نہیں کیا کہ نئی قیمتیں کب نافذ ہوں گی یا کن ماڈلز پر کتنا اضافہ ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آنے والے نئے آئی فون ماڈلز اور بعض میک و آئی پیڈ ڈیوائسز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔